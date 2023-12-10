"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 11 جنديًا إسرائيليًا شمال غزة

غزة - ( د ب أ )

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، الإجهاز على 11 جنديًا إسرائيليًا في شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" اليوم ، إن "مجاهديها أجهزوا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة" ، مشيرة إلى الإجهاز على قناص إسرائيلي في نفس المنطقة .

ولفتت إلى استهداف آليتين دبابة ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في جباليا وتل الزعتر في شمال غزة كاشفة عن استهداف قوتين خاصتين إسرائيليتن راجلة متحصنة داخل مبنى بعبوة وقذيفة أفراد "رعدية" في غرب جباليا ومخيمها شمال قطاع غزة.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف "تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون".