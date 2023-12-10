واشنطن بوست: الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل أكثر من 22 ألف قنبلة

(مصراوي)

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قدمت لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال أول 45 يوم للحرب أكثر من 22 ألف قنبلة أسقطهم جميعًا على قطاع غزة، وذلك حسب مسؤولين استخبارتيين أمريكيين لم تذكر الصحيفة اسمهم.

وصرح المسؤولون، أن الأسلحة الأمريكية تلعب دورًا مركزي في الحرب على قطاع غزة، مشيرين إلى أن الكونجرس الأمريكي اطلع على حجم تسليح إسرائيل.

وأفادت الصحيفة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تجري تقييما في الوقت المناسب لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب.