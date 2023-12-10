جوتيريش: حرب غزة أصابت مجلس الأمن الدولي بـ"الشلل"

الدوحة - (ا ف ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأحد عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مندّدا بانقسامات أصابته بـ"الشلل".

وقال جوتيريش أمام منتدى الدوحة في قطر، إن المجلس أصابه "الشلل بسبب الانقسامات الجيواستراتيجية" التي تقوض التوصل لأي حلّ للحرب بين إسرائيل وحماس التي نشبت في 7 أكتوبر.

وتابع إن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي قد تم تقويضهما بشدة" بسبب تأخر تحركه حيال الحرب، واعتبرها ضربة لسمعته تفاقمت مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار إنساني في القطاع.

هذا وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،اليوم الأحد ، منتدى الدوحة 2023، تحت شعار "معا نحو بناء مستقبل مشترك".

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد، حضر الافتتاح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ودينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من رؤساء ووفود الدول.