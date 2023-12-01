الجهاد الإسلامي: لا يمكن لإسرائيل أن تحصل من المقاومة عبر القصف ما لم تأخذه بالمفاوضات

مصراوي

قال القيادي في الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إن المقاومة ملتزمة بالدفاع عن الشعب وإفشال مخططات جيش الاحتلال.

وأضاف شهاب، أن رسالة فصائل المقاومة من صواريخ اليوم هي أنها مستعدة تماما للمعركة، موضحا أنه طالما تستهدف إسرائيل المدنيين فإن عمقها سيبقى في مرمى صواريخنا.

وتابع القيادي الجهاد الإسلامي، أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لكل الخيارات ولكل الاحتمالات، موضحا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحصل من المقاومة الفلسطينية عبر القصف ما لم تأخذه عبر المفاوضات.

وأكمل شهاب، أن إسرائيل عندما تتحدث عن مناطق آمنة في قطاع غزة فهي تكذب، مضيفا أن تهجير الفلسطينيين كان محور المؤتمرات الانتخابية لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل.

وأشار القيادي إلى أن حديث إسرائيل عن إقامة مناطق عازلة في غزة ترجمة لمخطط تهجير الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني، مطالبا من الدول العربية العديد من المواقف الأكثر قوة لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأوضح القيادي أن سعي نتنياهو لإقامة منطقة عازلة هدفه تحقيق مصلحة شخصية له والبقاء في الحكم، مضيفا أن معادلة أسير إسرائيلي مقابل 3 أسرى فلسطينيين كانت تتعلق فقط بالمدنيين، مشيرا إلى أنه مقابل الأسرى العسكريين الإسرائيليين يجب تحرير كل الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، قائلا "صفقة الإفراج عن العسكريين الإسرائيليين تخضع لمعادلة الكل مقابل الكل".