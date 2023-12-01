فايننشال تايمز: القوات الإسرائيلية قد تقوم بتوغل وشيك في جنوب قطاع غزة



مصراوي

أعلنت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل شمال غزة، قد تقوم بتوغل وشيك في الجنوب.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر مطلع، أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لحرب قد تمتد لعام أو أكثر للقضاء على حماس، وفق قولهم.

وأوضحت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن مصادر، أن مسؤولين أميركيين حذروا إسرائيل من نهجها ضد المدنيين جنوب غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت هـيـئـة الـبـث الإسـرائـيـلـيـة عـن مـصـادر مـطـلـعـة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة ليوم واحد.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بغزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل، وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام.