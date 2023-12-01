هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تبلغ الوسطاء بأنها تريد العودة للهدنة

مصراوي

أعلنت هـيـئـة الـبـث الإسـرائـيـلـيـة عـن مـصـادر مـطـلـعـة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها تريد العودة إلى التهدئة ليوم واحد.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تهدئة ليوم واحد مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين بغزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن احتمال العودة للتهدئة هذه الليلة ضئيل، وهناك فرصة لاتفاق خلال يومين أو 4 أيام.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بـ100 قنبلة BLU-109 خارقة للتحصينات وزن الواحدة 2000 رطل.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، أن إسرائيل استخدمت قنبلة زودتها بها واشنطن في هجوم على جباليا أسفر عن مقتل 100 شخص.