الهلال الأحمر: الاحتلال أبلغ بمنع دخول المساعدات من مصر حتى إشعار آخر

مصراوي



قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال أبلغ كافة الجهات العامة بمعبر رفح بمنع دخول المساعدات من الجانب المصري من اليوم وحتى إشعار آخر.



كان المتحدث باسم معبر رفح في قطاع غزة، أعلن أن القطاع لم يستقبل اليوم أي شاحنات مساعدات، مضيفا أن هناك احتياج لفتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية وكذلك المسافرين العالقين، موضحا أن شاحنات المساعدات التي كانت تدخل خلال أيام الهدنة أقل كثيرا من حاجات السكان.



وتابع المتحدث، أن عدد من الجرحى والمصابين خرجوا من معبر رفح اليوم لاستكمال العلاج خارج القطاع.