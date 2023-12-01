حركة الجهاد: إسرائيل تخلق مبررات لاستمرار العدوان ولا تتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار

مصراوي

قال نائب أمين حركة الجهاد محمد الهندي، إن إسرائيل تريد خلق مبررات لاستمرار العدوان ولا تتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار.



وأضاف الهندي، أن إسرائيل تتحدث عن مناطق عازلة والأمريكيون يضغطون على الإقليم لمصلحتها، موضحا أن هناك تدخل أمريكي مباشر في العدوان على غزة والحسم مرتبط بالوضع في الميدان.

وأكمل نائب أمين حركة الجهاد، أن إسرائيل ستعود للتفاوض بعد أن يثبت فشلها ومع تواصل الضغوط في الداخل الإسرائيلي وبالولايات المتحدة، مشيرا إلى أن نتيجة الحرب الحالية ستحدد مستقبل المنطقة.



كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، قال إن وزير الخارجية الأمريكي يدافع عن العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة وهو يدرك أنه لا توجد مناطق آمنة كما يروجون.

وأضاف حمدان، أن ممارسة الضغط على المقاومة لن يجبرها على قبول ما يتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني، موضحا أن المواقف الأمريكية دائما ما تنحاز لإسرائيل ولم تكن يوم محايدة بشأن القضايا الفلسطينية.



وتابع عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الحرب ستنتهي لصالح المقاومة والفلسطينيون فقط سيقررون مصيرهم وأي محاولة لفرض الوصاية مرفوضة، مضيفا إنه كان هناك فرصة لاستمرار التهدئة ولكن الاحتلال هو الذي عطلها.



وأضاف حمدان، أن الاحتلال عطل تجديد التهدئة بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي، موضحا أننا أبلغنا الوسطاء استعدادنا لتجديد التهدئة والكرة الآن في الملعب الأمريكي.



وتابع حمدان، أن الاحتلال مارس الكذب وأرادنا أن نطلق سراح مجندين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك في خلاف لبنود اتفاق التهدئة، مشيرا إلى أن الاحتلال أحبط جهود تجديد التهدئة لأنه اكتشف أن مسار التهدئة يدمر روايته ويعزز مصداقية المقاومة.



وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي لم يفرق بين شمال وجنوب القطاع وعدد الشهداء متقارب بين المنطقتين، مشيرا إلى أن عدد الشهداء متقارب بين مناطق شمال وجنوب غزة على الرغم من دعوة الاحتلال للسكان النزوح نحو الجنوب.