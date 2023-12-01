هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل ستتولى المراقبة الأمنية في غزة



مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عزمه إقامة منطقة أمنية عميقة داخل قطاع غزة بعد الحرب.

ووفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، فإن بنيامين نتنياهو أبلغ بلينكن أن إسرائيل ستتولى المراقبة الأمنية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إنه يجب أن نتفق مع واشنطن والدول العربية التي توصلنا لسلام معها على ما مرحلة ما بعد حماس، حسبما نقلت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك: "كان علينا منذ البداية أن نعمل على مبادلة كافة الأسرى عندنا بكافة الأسرى عندهم".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية عن مصدر أمني، أن حماس خدعت بشكل مثالي إسرائيل قبل هجوم 7 أكتوبر، والجيش كان أعمى وفشل استراتيجيا.

وتابعت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني: "كان لدى السنوار والضيف علم بالمراقبة الاستخبارية وأوصلا الرسائل بأساليب سرية".

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر أمني: "بعض أدوات التجسس الإسرائيلية التي زرعت في غزة عام 2018 وقعت بيد حماس".