المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال رفض تجديد الهدنة بسبب نيته مواصلة حربه العدوانية

مصراوي



قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال رفض تجديد الهدنة بسبب نيته مواصلة حربه العدوانية على قطاع غزة.



وأضاف المكتب الإعلامي، أن 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي، موضحا أن عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500، موضحا أن آلاف من جثامين الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولم نتمكن من انتشالهم.



وتابع المكتب الإعلامي، أن شعبنا لا يزال يعاني من سياسة التجويع المتعمد، موضحا أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.



وأكمل: نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي خاصة واشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب، مطالبا الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بإدخال مئات المعدات والآليات لجهاز الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء، واستئناف الأونروا العمل في محافظتي غزة والشمال.