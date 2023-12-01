جيش الاحتلال: سوف نواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب

مصراوي

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا سوف نواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة الأسرى، موضحا أنه تابع عن قرب الهجمات التي يشنها سلاح الجو من مروحية قتالية فوق سماء غزة وكانت النتائج مبهرة.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.