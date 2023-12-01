حماس: ما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه.

وتابع القيادي في حركة حماس أسامة حمدان في حديثه لقناة الجزيرة: "علينا أن نصمد ونستمر في مواجهة العدوان وآلته العسكرية، كما أن الاحتلال والإدارة الأمريكية يتحملان مسؤولية توقف الهدنة المؤقتة، و الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية".

وأشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، و سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا".

وفي الوقت ذاته قال مدير عام الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخا أمام مستشفى كمال عدوان وهو نفس ما فعله مع المستشفيات التي استهدفها سابقا.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة، أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.