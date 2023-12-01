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BBC

متحدث معبر رفح بغزة: القطاع لم يستقبل اليوم أي شاحنات مساعدات

05:56 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

معبر رفح

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مصراوي
قال المتحدث باسم معبر رفح في قطاع غزة، إن القطاع لم يستقبل اليوم أي شاحنات مساعدات.
وأضاف المتحدث باسم المعبر، أن هناك احتياج لفتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات الإنسانية وكذلك المسافرين العالقين، موضحا أن شاحنات المساعدات التي كانت تدخل خلال أيام الهدنة أقل كثيرا من حاجات السكان.

وتابع المتحدث، أن عدد من الجرحى والمصابين خرجوا من معبر رفح اليوم لاستكمال العلاج خارج القطاع.

من جانبه قال مدير عام الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخا أمام مستشفى كمال عدوان وهو نفس ما فعله مع المستشفيات التي استهدفها سابقا.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.

معبر رفح شاحنات المساعدات مساعدات غزة

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