وزير الخارجية الأمريكي: الهدنة انتهت في غزة بسبب حماس

مصراوي

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، من الضروري على إسرائيل أن تضع إجراءات واضحة تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي قبل صعوده الطائرة من الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن الهدنة انتهت في قطاع غزة بسبب حماس نركز على إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس وإطالة أمد الهدنة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعم واشنطن لإسرائيل في فعل كل ما يلزم من أجل عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر مجددا.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل جهودها لتكون للفلسطينيين دولتهم.

ولفت إلى أنه من الضروري حماية المدنيين وإسرائيل ستتخذ إجراءات من أجل تعريف الفلسطينيين بالمناطق الآمنة في القطاع.