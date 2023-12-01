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BBC

استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا جنوب لبنان

05:38 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان

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مصراوي

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، استشهاد امرأة وابنها في قصف إسرائيلي استهدف بلدة حولا.

كان جيش الاحتلال الاسرائيلي، أعلن اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية، أعلنت أنها قصفت عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصيب أحد سكان مدينة سديروت بجروح طفيفة في سقوط صاروخ.

واندلع حريق بسيارة في إحدى بلدات غلاف غزة بعد دفعة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.

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