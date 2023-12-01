البيت الأبيض: الولايات المتحدة تواصل العمل لتمديد الهدنة بغزة

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

سقط عدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي غزة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أوردت فضائية الجزيرة.

وقالت للجزيرة مباشر، إن غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت قرب مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 100 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

وأعلنت إسرائيل صباح اليوم الجمعة أنها استأنفت حربها على قطاع غزة في الوقت الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه الهدنة الممتدة مع حركة حماس منذ أسبوع.