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BBC

أردوغان: لا يمكن تبرير قتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء بغزة

03:42 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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مصراوي

قال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، إننا "نواجه التداعيات المأساوية للعدوان الإسرائيلي على غزة".

وتابع الرئيس التركي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، استشهد أكثر من 16 ألف فلسطيني بينهم نساء وأطفال يمثل جريمة حرب تستوجب المحاكمة.

وأوضح أردوغان،أنه لا يمكن تبرير مقتل 16 ألف فلسطيني معظمهم أطفال ونساء في غزة، ويجب محاكمة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه أصبح واضحا الآن أهمية تأسيس دولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أردوغان الرئيس التركي إسرائيل غزة طوفان الأقصى

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