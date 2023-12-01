"زاهد آل سعود".. أبرز المعلومات عن الأمير الراحل ممدوح بن عبد العزيز شقيق ملك السعودية

مصراوي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ85 عامًا، شقيق الملك سلمان، حيث تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير ممدوح بن عبد العزيز، يُعاني من مرض عضال أدى إلى وفاته.

زاهد آل سعود

الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود، وُلد في 1939، هو الابن الـ31 للملك عبد العزيز.

عُين في عام 1986، أميرًا لمنطقة تبوك حتى عام 1987، ثم تولى رئاسة “مركز الدراسات الاستراتيجية” حتى استقالته.

حاز على شهادة ماجستير في التاريخ من جامعة الملك عبد العزيز في 1983، وشهادة الدكتوراه في الدراسات الدولية من جامعة الإسكندرية (Alexandria).

يُعرف بصفة “زاهد آل سعود” ويهتم بالأمور الدينية، وهو رئيس فخري لمعهد الدراسات القرآنية للبنات في مكة المكرمة.

له كتابات تناقش مواضيع مختلفة ويهاجم شخصيات دينية وأدبية، مثل انتقاده لمشعل السديري واصفًا إياه بأحد “إحدى ظلمات هذه البلاد المؤمنة الآمنة”.

وشارك الأمير ممدوح في الحياة السياسية لأكثر من 18 عاما، ويعد ثاني رجل في محيط العائلة الملكية اطلاعًا على الإعلام.

اللهم ارحم واغفر لعمي ممدوح بن عبدالعزيز واجعل ما اصابه تطهيرآ ورفعه له وارفع منزلته في جنات الفردوس واغسله بالماء والثلج والبرد وعافه واعفو عنه ووسع مدخله واجعل قبره روضه من رياض الجنات ، ولا حول ولا قوة الا بالله

إنا لله وانا اليه راجعون .#ممدوح_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/YphbRn1uvt — الجوهرة بنت عبدالرحمن (@Aljohara__AA) November 30, 2023

وقالت الأميرة الجوهرة بنت عبد الرحمن في تغريدة لها على منصة إكس تويتر سابقًا: “اللهم أرحم وأغفر لعمي، ممدوح بن عبدالعزيز، وإجعل ما أصابه تطهيرًا ورفعه له، وارفع منزلته في جنات الفردوس، واغسله يارب بالماء والثلج والبرد، وعافه واعفو عنه، ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون”.