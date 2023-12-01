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BBC

إذاعة الاحتلال: إصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم قرب نيرعوز

02:11 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 3 جنود بجروح متوسطة و2 بإصابات طفيفة في هجوم قرب نيرعوز.

واستهدفت سرايا القدس، مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

كما تمكنت سرايا القدس من إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في سماء المنطقة الوسطى بغزة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله، إن جيش الاحتلال لا يزال يعتبر العمليات في شمال غزة غير مكتملة.

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي، لم تنته مدينة غزة بعد ولم يتم غزوها بالكامل، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 40 % فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشمال القطاع قد يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر، موضحًا أن الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنود إسرائيليين سرايا القدس غزة الهجوم البري

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