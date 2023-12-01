وزيرة الخارجية الألمانية تطالب ببذل جهود دولية من أجل استئناف الهدنة في غزة

برلين- (د ب أ)

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ببذل جهود دولية من أجل استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف عملياته في القطاع.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة:" يجب علينا في هذه الدقائق أن نقوم بكل ما يلزم من أجل استئناف الهدنة الإنسانية"، مشيرة إلى أهمية مثل هذه الهدنة "سواء بالنسبة للأسرى المتبقين الذين يأملون منذ أسابيع في إطلاق سراحهم أو بالنسبة للسكان الذين يعانون في غزة، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المزيد من المساعدات الإنسانية".

وعلقت بيربوك على الوضع الحالي بالقول إن المعاناة بالنسبة للناس في إسرائيل أو في قطاع غزة لا يمكن احتمالها " ويجب لهذه المعاناة أن تتوقف أخيرا بالنسبة للجميع".

وقالت بيربوك:"يجب على كل الذين يرون المعاناة على الجانبين ويرغبون في إنهائها للجميع، أن يعملوا من أجل ضمان ألا تشكل حماس خطرا على وجود إسرائيل. هذا يعني بداهة ضرورة أن تلقي حماس السلاح".