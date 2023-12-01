المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون لاستئناف القتال في أي ساعة



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مستعد لاستئناف القتال مع نشطاء حركة حماس في قطاع غزة "في أي ساعة".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيل دانييل هاجاري يوم الخميس "لقد أعددنا لهجومنا في جميع الأوقات، الليلة وغدا أيضًا، نحن مستعدون للقصف في أي ساعة".

وأدلى هاجاري بهذه التصريحات قبل وقت قصير من إطلاق سراح مجموعة أخرى من المحتجزين الإسرائيليين كجزء من الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم واحد مع حماس.

وكانت حماس قد أطلقت بالفعل سراح محتجزتين إسرائيليتين في وقت متأخر من بعد ظهر . وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم تأجيل تسليم ثمانية محتجزين آخرين للصليب الأحمر إلى المساء. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد أسباب التأخير قد يكون أن الرهائن كانوا محتجزين في مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، قالت حماس إن إسرائيل ترفض قبول جثث ثلاث رهائن ، الذين قالت حماس إنهم قتلوا في هجوم إسرائيلي، كجزء من الاتفاق. وبحسب التقارير، فإن القتلى هم أم وطفلها البالغ من العمر 10 أشهر وآخر يبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال هاجاري، مساء الخميس، إنه لا يوجد حتى الآن تأكيد بشأن مقتل الرهائن الثلاثة. ووصف هاجري مقطع الفيديو الذي نشرته حماس مساء الخميس ويظهر فيه والد الطفلين المحتجز لدى حماس أيضا مطالبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستعادة جثامين زوجته وطفليه بأنه "حرب نفسية".

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن متى وتحت أي ظروف تم تصوير الفيديو.