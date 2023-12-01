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BBC

انطلاق عملية تصويت المصريين بالصين بالسفارة ببكين

03:12 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

الانتخابات الرئاسية المصرية-أرشيفية

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بكين-أ ش أ:


فتحت سفارة مصر ببكين أبوابها صباح اليوم الجمعة في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للعاصمة الصينية أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في الخارج.
وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية بالعاصمة الصينية حتى الساعة التاسعة مساء ( بتوقيت بكين).
وكانت السفارة المصرية ببكين قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

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