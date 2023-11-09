أسيرة إسرائيلية بغزة: المقاومة تحافظ على حياتنا ونتنياهو دمر كل شئ جميل (فيديو)

مصراوي

قالت الأسيرة الإسرائيلية لدى حماس، حنا كتسير، اليوم الخميس خلال فيديو نشره الإعلام العسكري للمقاومة الفلسطينية، إنها تعتقد أن المسؤول عما أصابها وكل شيء سيء حدث للإسرائيليين هو نتيجة أفعال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

سرايا القدس تبث مقطعا مصورا لما قالت إنه رسالة من 2 من المحتجزين الإسرائيليين لديها#الأخ بار #حرب_ غزة pic.twitter.com/kdJHW5Xt6B — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 9, 2023

وأكدت أن نتنياهو دمر كل شيء جميل، إذ أنه استهدف الفلسطينيين وقام بتعذيبهم، كما تسبب في قتل الأطفال قائلة: "لقد ارتكب أخطاء فادحة وهو ما تسبب في الأذى لمجتمعنا ولمجتمع آخر".

وأضافت أن نتنياهو مسؤول عن المشكلة الحالية (الحرب) وعما يحدث من اضطراب في العالم، مشيرة إلى أن الوقت قد حان "ليترك نتنياهو الحكومة ويجلس في البيت".

وشددت الأسيرة الإسرائيلية في حديثها على أن عناصر المقاومة " فعلوا كل شيء لنبقى أحياء"، إضافة إلى معاملتها والآخرين من الأسرى بشكل محترم، من الناحية الصحية والغذائية والإعاشة.

وطالبت كتسير الحكومة الإسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق مع المقاومة يسمح لها بالعودة إلى عائلتها بسرعة، معربة عن اشتياقها إلى عائلتها ومنزلها قائلة: "أنا موجودة في مكان ليس مكاني"، كاشفة عن أملها في لقائهم في الأسبوع المقبل.

وكان الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة، أعلن اليوم الخميس استعداد المقاومة للإفراج عن السيدة حنا كاستير لأسباب إنسانية وصحية.

وأوضح "نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".