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BBC

البنتاجون: إصابة 56 جنديًّا أمريكيًّا في 46 هجومًا بالعراق وسوريا في أقل من شهر

10:20 م الخميس 09 نوفمبر 2023

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون: 56 جنديًا تعرضوا لإصابات طفيفة أو ارتجاج دماغي في 46 هجوما في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وتابعت البنتاجون، اليوم الخميس، "إذا استمرت الهجمات ضد قواتنا فلن نتردد في اتخاذ إجراءات ضرورية إضافية لحماية أفرادنا"

وفيما سبق أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إصابة ٣ جنود أمريكيين بشكل طفيف في الهجوم على القرية الخضراء بسوريا أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تسامح إزاء الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا.

وتابع البيت الأبيض: "موقفنا أنه من حق الفلسطينيين أن يقرروا ما سيكون عليه شكل حكومتهم في غزة مستقبلا".

وأضاف البيت الأبيض: "نتمنى أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في مستقبل غزة"

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط، إن مستقبل سكان غزة في غزة نفسها ولا ندعم تهجيرهم للخارج.

وزارة الدفاع الأمريكية إصابة 3 جنود أمريكيين العراق سوريا البيت الأبيض

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