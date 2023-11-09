الحوثيون: أطلقنا دفعة صواريخ على إيلات وحققت أهدافها رغم تكتم العدو

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، إن قواتهم أطلقت دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف محددة بالكيان الإسرائيلي في منطقة إيلات.

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين: "أطلقنا دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف محددة في منطقة إيلات، وحققت العملية أهدافها بنجاح، وأدت لإصابات مباشرة في الأهداف المحددة رغم تكتم العدو".

ومن جانبها أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن بطارية باتريوت اعترضت هدفا جويا في منطقة العربة، قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، وقوع هجوم استهدف مدينة إيلات، ناتج عن طائرة بدون طيار على البحر الأحمر جنوب إسرائيل، نتج عنه إصابة نحو 7 مواطنين.