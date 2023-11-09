بـ 20 قذيفة في 5 ثواني.. الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي بغزة (فيديو)

مصراوي

قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم الخميس، إن 20 قذيفة أُسقطت في محيط المستشفى خلال 5 ثواني فقط.

وعلى إثرها أعلنت وزارة الداخلية في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى.

⭕️بعد كشف تجمع عصابات حماس الداعشية داخل المستشفى الاندونيسي يتم قصف المحيط بحزام ناري لمنع الدواعش من الفرار تمهيدا لإقتحامها من فرق النخبة ومن ثم القبض عليهم ومنع استخدامهم للمدنيين الابرياء دروعا بشريه



داعش واعلام قطر وايران يكذبون ويضللون على الواقع pic.twitter.com/F0gzX8uaCw — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) November 9, 2023

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الخميس، "فقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها". ولفت القدرة إلى أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي.

هلع كبير في المستشفى الأندونيسي بقطاع غزة بعد قصف استهدف محيطه مخلفا شهداء وجرحى



هذا هو الوضع الحقيقي في "غزة الشهداء"، الواقع الذي يعري رواية الاحتلال وقطعان المطبعين



وعند الله تجتمع الخصوم pic.twitter.com/N9fcz0akau — بلال عقاب (@billelpress) November 9, 2023

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن هناك استهداف محيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل. وأوضح أن ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، إذ تم اليوم استهداف 3 سيارات إسعاف، فضلًا عن استهداف مباشر فجر اليوم لمجمع الشفاء الطبي. وأشار إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا، مشددًا أنه على كافة المؤسسات الأممية عدم. وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أعلنت مساء الاثنين الماضي، توقف قسم العمليات بمستشفى الإندونيسي عن العمل بسبب العدد الكبير من الإصابات التي انتهت عملياتهم. وأشارت إلى أن المستشفى بات ممتلئا عن آخره ولا يتسع لاستقبال حالات جديدة، إذ امتلأت الممرات الداخلية بالمصابين، لافتا إلى أنه ليس من الممكن الجلوس في الساحة بسبب الخطر الشديد. وكذلك أكدت الاثنين الماضي انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنه بدأ الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة البديلة في قسم العمليات فقط.