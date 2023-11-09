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BBC

بـ 20 قذيفة في 5 ثواني.. الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي بغزة (فيديو)

09:53 م الخميس 09 نوفمبر 2023
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    الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي
  • عرض 2 صورة
    الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي
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مصراوي

قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم الخميس، إن 20 قذيفة أُسقطت في محيط المستشفى خلال 5 ثواني فقط.

وعلى إثرها أعلنت وزارة الداخلية في غزة سقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر في محيط المستشفى.

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الخميس، "فقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها". ولفت القدرة إلى أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن هناك استهداف محيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل. وأوضح أن ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، إذ تم اليوم استهداف 3 سيارات إسعاف، فضلًا عن استهداف مباشر فجر اليوم لمجمع الشفاء الطبي. وأشار إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا، مشددًا أنه على كافة المؤسسات الأممية عدم. وكانت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، أعلنت مساء الاثنين الماضي، توقف قسم العمليات بمستشفى الإندونيسي عن العمل بسبب العدد الكبير من الإصابات التي انتهت عملياتهم. وأشارت إلى أن المستشفى بات ممتلئا عن آخره ولا يتسع لاستقبال حالات جديدة، إذ امتلأت الممرات الداخلية بالمصابين، لافتا إلى أنه ليس من الممكن الجلوس في الساحة بسبب الخطر الشديد. وكذلك أكدت الاثنين الماضي انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من المستشفى الإندونيسي، مشيرة إلى أنه بدأ الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة البديلة في قسم العمليات فقط.

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