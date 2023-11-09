إعلان

BBC

نائبة بالبرلمان الأوروبي: الفلسطينيون يتعرضون للهجوم من أجل ترحيلهم عمدا

09:45 م الخميس 09 نوفمبر 2023

عضو البرلمان الأوروبي آنا ميراندا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي آنا ميراندا، اليوم الخميس، إنه يجب وقف إطلاق النار وإنهاء المذابح في غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للهجوم من أجل ترحيلهم عمدا وهم بالأساس يعيشون في منطقة محاصرة.

وأضافت ميراندا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية كاملة، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بهذه المجازر في غزة وهذا العمل العسكري غير المتناسب.

وشددت النائبة بالبرلمان الأوروبي على أن فلسطين لها الحق في الوجود وتقرير المصير وهو ما أقرته الأمم المتحدة.

البرلمان الأوروبي آنا ميراندا جريمة حرب غزة فلسطين الأمم المتحدة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

المساعدات والرهائن..تفاصيل زيارة وفد حركة حماس إلى القاهرة