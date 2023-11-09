نائبة بالبرلمان الأوروبي: الفلسطينيون يتعرضون للهجوم من أجل ترحيلهم عمدا

مصراوي

قالت النائبة بالبرلمان الأوروبي آنا ميراندا، اليوم الخميس، إنه يجب وقف إطلاق النار وإنهاء المذابح في غزة، مشيرة إلى أن الفلسطينيون يتعرضون للهجوم من أجل ترحيلهم عمدا وهم بالأساس يعيشون في منطقة محاصرة.

وأضافت ميراندا في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن ما يحدث في غزة جريمة حرب وإبادة جماعية كاملة، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بهذه المجازر في غزة وهذا العمل العسكري غير المتناسب.

وشددت النائبة بالبرلمان الأوروبي على أن فلسطين لها الحق في الوجود وتقرير المصير وهو ما أقرته الأمم المتحدة.