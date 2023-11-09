وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد أن نخرج الفلسطينيين من غزة والانتقال جنوبًا لنتحرك بحرية

مصراوي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: نريد أن نخرج جميع الفلسطينيين من غزة والانتقال جنوبا حتى نتحرك بحرية.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، هلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، " لن نوقف القتال أو إطلاق النار طالما الأسرة لا يزالون في غزة ولم يتم القضاء على حماس".

وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي"ملتزمون بإعادة الأسرى إلى منازلهم سالمين"

وأوضح جالانت أن القضاء على حماس مصلحة إسرائيلية وأمريكية وعالمية، مشيرا إلى أنه " لا فرق بالنسبة لنا بين حماس والجهاد ونوجه ضربات موجعة لهم جميعا"