جيش الاحتلال: المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى نعيد الأسرى، الأسرى الأطفال مثل أطفالي ولن يتوقف القتال حتى نعيدهم.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: مقاتلونا متمركزون في قلب غزة مقابل مستشفى الشفاء.

وأضاف جالانت، أن " المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا".

وأكد " سنضع يدنا على كل من اعتدى على دولتنا وأطفالنا ونسائنا والأمر قد يستغرق يوما أو أسبوعا أو عاما أو أعوام"، موضحا أن "الحرب هي أكثر الحروب".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شخص في دولة إسرائيل يعارض أهمية قوات الاحتياط.