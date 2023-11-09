إعلان

BBC

جيش الاحتلال: المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا

08:31 م الخميس 09 نوفمبر 2023

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الحرب حتى نعيد الأسرى، الأسرى الأطفال مثل أطفالي ولن يتوقف القتال حتى نعيدهم.

وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: مقاتلونا متمركزون في قلب غزة مقابل مستشفى الشفاء.

وأضاف جالانت، أن " المختبئون في الأنفاق تحت مستشفى الشفاء يسمعون أصوات دباباتنا ويرتعدون خوفا".

وأكد " سنضع يدنا على كل من اعتدى على دولتنا وأطفالنا ونسائنا والأمر قد يستغرق يوما أو أسبوعا أو عاما أو أعوام"، موضحا أن "الحرب هي أكثر الحروب".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي شخص في دولة إسرائيل يعارض أهمية قوات الاحتياط.

وزير الدفاع الإسرائيلي غزة مستشفى الشفاء إسرائيل طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

غزة مقبرة الدبابات.. كيف تتصدى المقاومة للتوغل الإسرائيلي داخل غزة؟