أمريكا تعلن إصابة 3 من جنودها في الهجوم على القرية الخضراء بسوريا

مصراوي

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إصابة ٣ جنود أمريكيين بشكل طفيف في الهجوم على القرية الخضراء بسوريا أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لن تسامح إزاء الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا.

وتابع البيت الأبيض: "موقفنا أنه من حق الفلسطينيين أن يقرروا ما سيكون عليه شكل حكومتهم في غزة مستقبلا".

وأضاف البيت الأبيض: "نتمنى أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في مستقبل غزة"

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط، إن مستقبل سكان غزة في غزة نفسها ولا ندعم تهجيرهم للخارج.