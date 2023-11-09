بعد انسحاب الاحتلال.. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا جنين إلى 14 شهيدًا

ارتفاع عدد ضحايا جنين إلى 14 شهيدًا

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 شهيدا في جنين ومخيمها.

وفي وقت سابق انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها بعد اجتياحين متتاليين منذ فجر أمس.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين آخرين خلال المعارك في غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 37 فردا.

وكان أشار إلى أن عدد الأسرى في قطاع غزة أمس الأحد هو 239، بينما بلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من أكتوبر.

ولفت أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس إلى أن عناصر المقاومة التابعين لحركة سرايا القدس يصدون أرتال الدبابات و مرتزقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة محاور القتال.

وأكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أن المقاومة "بألف خير" وأن العدو الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة، لافتا إلى أن المقاومة تواجه حربا كونية هدفها إبادة الفلسطينيين، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف كل شيء حتى أسراه لديهم.