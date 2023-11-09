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BBC

جيش الاحتلال: نقوم بإصلاح الدبابات والمدرعات التي تصاب في الميدان سريعا

08:08 م الخميس 09 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الخميس، إنهم مستعدون لحرب طويلة والبداية في شمال غزة، لافتا إلى أن قواتهم تقوم بتعميق عملياتها في القطاع.

وأكد أن الاحتلال سيكثف القصف الجوي لإسناد القوات البرية داخل غزة، مشيرا إلى أنه لا وقف لإطلاق النار وأنهم مستمرون بالقتال.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإصلاح الدبابات والمدرعات التي تصاب سريعا وفي الميدان.

وأشار إلى أن صاروخ "حيتس" أُطلق لاعتراض صاروخ باليستي كان يتجه نحو جنوب إسرائيل، منوها إلى أنه جاري فحص الجهة التي جاءت منها مسيرة مفخخة إلى إيلات.

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