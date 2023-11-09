إعلان

BBC

القسام تعلن مقتل أسيرين من جنود الاحتلال لديها في قصف إسرائيلي

07:59 م الخميس 09 نوفمبر 2023

قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس، مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم.
سبق وأن كشف أبو عبيدة، السبت الماضي، عن أن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.
وأشار أبو عبيدة إلى أن 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العدوان.
وكانت دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الأول الخميس عن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حماس في غزة.

قصف غزة مقتل أسير الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

غزة مقبرة الدبابات.. كيف تتصدى المقاومة للتوغل الإسرائيلي داخل غزة؟