القسام تعلن مقتل أسيرين من جنود الاحتلال لديها في قصف إسرائيلي

مصراوي

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الخميس، مقتل أسيرة مجندة وإصابة جندي أسير في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم.

سبق وأن كشف أبو عبيدة، السبت الماضي، عن أن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.

وأشار أبو عبيدة إلى أن 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العدوان.

وكانت دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أمس الأول الخميس عن وجود 242 رهينة على الأقل محتجزة لدى حماس في غزة.