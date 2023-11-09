الصحة بغزة: الاحتلال استهدف 3 سيارات إسعاف اليوم

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن هناك العديد من الإصابات دخلت المستشفى الإندونيسي بعد استهداف الاحتلال لمحيطه، مشيرا إلى أن المستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها وفقدت خدمات أساسية.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، أن هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية لمساعدة القطاع الصحي بغزة، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أنه كان هناك استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي فجر اليوم، وكذلك قصف مكثف بمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة، إضافة إلى استهداف مباشر لـ 3 سيارات إسعاف.

ولفت إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز20 ألفا، منوها إلى أن ساعات معدودة لخروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة، مناشدا كافة المؤسسات الأممية بعدم التخلف عن دورها بحماية الخدمات الطبية.