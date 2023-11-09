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BBC

حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال

07:18 م الخميس 09 نوفمبر 2023

طاهر النونو

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مصراوي

نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ينفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال.
وتابع طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "لم يتم التوصل لاتفاق هدنة حتى هذه اللحظة والمحادثات ما زالت مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل توافق على هدنة إنسانية بواقع 4 ساعات يوميا، شمالي غزة للسماح للمدنيين بالمغادرة.

وتابع البيت الأبيض:"نحتاج لرؤية مزيد من الشاحنات تدخل غزة قريبا، خاصة وأنّ إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة".

وأشار البيت الأبيض: "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم، ونعتقد أن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".

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