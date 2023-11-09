حماس تنفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال
مصراوي
نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ينفي التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال.
وتابع طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "لم يتم التوصل لاتفاق هدنة حتى هذه اللحظة والمحادثات ما زالت مستمرة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل توافق على هدنة إنسانية بواقع 4 ساعات يوميا، شمالي غزة للسماح للمدنيين بالمغادرة.
وتابع البيت الأبيض:"نحتاج لرؤية مزيد من الشاحنات تدخل غزة قريبا، خاصة وأنّ إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة".
وأشار البيت الأبيض: "إسرائيل أبلغتنا أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم، ونعتقد أن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح".
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