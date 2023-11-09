الجهاد الإسلامي: مستعدون لإطلاق سراح الأسرى المدنيين عندما تتوفر الظروف الميدانية لذلك

مصراوي

قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد محمد الهندي، اليوم الخميس، إنهم على استعداد لإطلاق سراح المدنيين المحتجزين عندما تتوفر الظروف الميدانية لذلك.

وأشار الهندي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات يعكس حالة التخبط التي تسيطر عليه منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد الهندي على أن إسرائيل تتكتم على حجم الخسائر لديها ولا تعلن الأرقام الحقيقية للقتلى.

سبق وأن قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن إسرائيل ستكون مرغمة على إجراء عملية تبادل للأسرى مهما طالت أيام العدوان.