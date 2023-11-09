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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال المعارك في غزة

06:33 م الخميس 09 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين آخرين خلال المعارك في غزة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 37 فردا.

وكان أشار إلى أن عدد الأسرى في قطاع غزة أمس الأحد هو 239، بينما بلغ عدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من أكتوبر.

ولفت أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا القدس إلى أن عناصر المقاومة التابعين لحركة سرايا القدس يصدون أرتال الدبابات و مرتزقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة محاور القتال.

وأكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أن المقاومة "بألف خير" وأن العدو الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة، لافتا إلى أن المقاومة تواجه حربا كونية هدفها إبادة الفلسطينيين، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف كل شيء حتى أسراه لديهم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي العملية البرية قطاع غزة سرايا القدس

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