وزير العمل يبحث أوضاع 6 ملايين عامل بقطاع البناء

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء برئاسة المهندس محمد سامي سعد، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتعزيز التعاون والتنسيق بشأنها

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل والإنتاج الثلاثة: حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأضافت "العمل" في بيان الخميس، أنه جرى النقاش عن تعزيز التعاون للمزيد من رعاية وحماية العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعمل فيه 6 ملايين عامل في 25 ألف شركة، وتبادل وجهات النظر بشأن تعديلات على مشروع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعروض حاليًا على البرلمان، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الآمان الوظيفي للعاملين، والتشجيع على الاستثمار.

وتطرق الوزير إلى بدء فعاليات الحوار بهذا الشأن، عن طريق المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بين جميع الأطراف المعنية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا "شحاتة" مجلس إدارة الاتحاد، بسرعة إرسال رؤيتهم بشأن مشروع قانون العمل، حتى تكون رؤية جميع الأطراف مطروحة خلال مناقشة هذا القانون العام، مؤكدًا أهمية التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب المهني، وتطوير مراكز التدريب، وحث المقاولين على تسجيل أسماء العمال في جميع العمليات بمنظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديريات العمل في جميع المحافظات؛ بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الخدمات لها، والتعاون في توفير آليات واشتراطات السلامة الصحة المهنية والتأمين والاجتماعي داخل المنشآت لتوفير بيئة عمل آمنة للعمال.

وجرت نقاشات خلال الاجتماع، بشأن التعاون في قطاع التدريب المهني، والمشاركة في التدريب على المهن التي يحتاجها قطاع التشييد والبناء، وإجراء الاختبارات؛ لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للشباب، وتفعيل آليات التعاون والتنسيق لتحقيق الهدف من تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء؛ لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج.

وقدم رئيس الاتحاد، في ختام اللقاء، عرضًا تقديميًا بشأن دور ورؤية وتاريخ الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.