وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10812 شخصًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن إجمالي حصيلة الشهداء على قطاع غزة ارتفعت إلى 10812 شهيدًا، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن من بين إجمالي الشهداء 4412 طفلا و2918 من النساء و667 مسنًا، إضافة إلى إصابة 26905 شخص.

وصرح القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حتى الآن 1118 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب.



وتحدث القدرة عن عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف الأطقم والكوادر الطبية مع استشهاد 295 شخص من العاملين بالقطاع الصحي حتى الآن، إضافة إلى تدمير 51 سيارة إسعاف.

وصرح القدرة، الخط الطبي الأخير لخدمات الأطفال في القطاع توقف عقب توقف الخدمات الطبية في مستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر.



وحذر القدرة من كارثية الوضع جراء توقف مستشفيات غزة وشمال القطاع، والذي يحمل الموت لآلاف الجرحى لا سيما في الأقسام الحساسة نتيجة عدم توفر الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية.



وندد القدرة بالوضع الإنساني في شمال قطاع غزة، مع تصريحه بأن 900 ألف من سكان غزة وشمال القطاع باتوا بلا مأوى أو دواء جراء استخدام الاحتلال لسلاح التجويع بحق الجرحى والمرضى بالمستشفيات وسكان قطاع غزة.



وطالب القدرة الأمم المتحدة بتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بحماية مقدمي الخدمات الطبية في قطاع غزة.



وندد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ببطء عملية إجلاء الجرحى من مستشفيات غزة إلى خارج القطاع عبر معبر رفح، مطالبًا بتوفير ممر إنساني آمن لدخول المستلزمات الطبية والوقود وخروج آلاف الجرحى بشكل عاجل وفوري.



وصرح القدرة، أنه حتى الآن تم خروج 99 جريحًا فقط عبر معبر رفح، الأمر الذي لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة للحالات الخطيرة التي لا يتوفر لها العلاج وفق تصريحاته.