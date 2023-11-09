رئيس وزراء فلسطين: توزيع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين هو رخصة بالقتل

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن طريق آلام الشعب الفلسطيني لم يبدأ في 7 أكتوبر بل بدأ مع تهجير شعبنا قبل 75 عاما.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني لم تتوقف حتى هذا اللحظة، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل ليس حربا على حماس بل حرب على كل الشعب الفلسطيني.

وتابع أشتية، أن 250 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، مشيرا إلى أن توزيع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين هو رخصة بالقتل.

وأكمل رئيس الوزراء، أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية دولية في الضفة الغربية وغزة والقدس، موضحا أن إيصال المساعدات لغزة يجب أن يكون لجميع مناطق القطاع وليس للجنوب فقط، مضيفا أننا نرفض إقامة أي مخيمات في جنوب غزة لأن هذه خطوة لتفريغ شمال القطاع من سكانه.