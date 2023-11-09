مسؤول أمريكي: الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة تبلغ قيمتها 30 مليون دولار

وكالات

اعترف مسؤول عسكري أمريكي، بأن الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن.

وأقر المسؤول في تصريحات لـ "سي إن إن" الأمريكية، بأن الحوثيين أسقطوا طائرة من طراز (MQ-9 Reaper) كانت تعمل في المجال الجوي الدولي وفوق المياه الدولية عندما تم إسقاطها. وقال المسؤول إن القيادة المركزية الأمريكية تحقق في الحادث.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي الموالية لإيران، أعلنوا في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، بعد أيام من اعتراض سفينة حربية أمريكية لصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لهم، في البحر الأحمر.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة طراز "MQ-9 Reaper" تعمل بمحرك توربيني لجمع المعلومات الأستخبارية ودعم الضربات والتنسيق والأستطلاع، ويبلغ طولها 11 متر وارتفاعها 3.6 متر، وتصل سرعتها إلى 444كم / ساعة وتحمل يصل لمدة 27 ساعة وتطير على ارتفاع 15.240 كم، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار، ويمكن استخدام الطائرة ضد أهداف متحركة عالية القيمة وحساسة، نظرًا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.