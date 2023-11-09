إعلان

BBC

مسؤول أمريكي: الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة تبلغ قيمتها 30 مليون دولار

12:34 م الخميس 09 نوفمبر 2023

طائرة مسيرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

اعترف مسؤول عسكري أمريكي، بأن الحوثيين في اليمن أسقطوا طائرة مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن.

وأقر المسؤول في تصريحات لـ "سي إن إن" الأمريكية، بأن الحوثيين أسقطوا طائرة من طراز (MQ-9 Reaper) كانت تعمل في المجال الجوي الدولي وفوق المياه الدولية عندما تم إسقاطها. وقال المسؤول إن القيادة المركزية الأمريكية تحقق في الحادث.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثي الموالية لإيران، أعلنوا في وقت سابق عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، بعد أيام من اعتراض سفينة حربية أمريكية لصواريخ وطائرات مسيرة تابعة لهم، في البحر الأحمر.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة طراز "MQ-9 Reaper" تعمل بمحرك توربيني لجمع المعلومات الأستخبارية ودعم الضربات والتنسيق والأستطلاع، ويبلغ طولها 11 متر وارتفاعها 3.6 متر، وتصل سرعتها إلى 444كم / ساعة وتحمل يصل لمدة 27 ساعة وتطير على ارتفاع 15.240 كم، وتقدر قيمتها بنحو 30 مليون دولار، ويمكن استخدام الطائرة ضد أهداف متحركة عالية القيمة وحساسة، نظرًا لأنظمة أسلحتها وقدرتها على مراقبة المنطقة لفترة طويلة من الزمن.

طائرة مسيرة اسقاط طائرة مسيرة اليمن سواحل اليمن

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market