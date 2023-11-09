المفوض العام للأونروا: فقدنا 99 من عاملينا جراء الحرب في غزة

كتبت- سلمى سمير:

أعلن المفوض العام للأونروا، اليوم الخميس، عن مقتل 99 من عملاء الوكالة في قطاع غزة منذ الـ7 أكتوبر، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار المفوض العام للأونروا، أن أكثر من 700 ألف نازح يعيشون في مدارس الوكالة بقطاع غزة، قائلًا إن أحياء كاملة تم محوها في قطاع غزة.

وتحدث المفوض العام للأونروا عن تعرض المدارس ودور العبادة للقصف في قطاع غزة، داعيًا إلى ضرورة حماية النازحين وإيصال المساعدات إليهم.

وأعرب المفوض العام للأونروا، عن قلقه الشديد من توسع دائرة الصراع خارج قطاع غزة وخاصة مع غليان الوضع في الضفة الغربية.

وحذر المفوض العام للأونروا من أن حجم المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح لقطاع غزة لا تكفي، داعيا إلى فتح جميع المعابر لدخول المساعدات.