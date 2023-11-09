الأمم المتحدة تطالب بوقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة

(مصراوي)

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن قطاع غزة بحاجة إلى أكثر من معبر لدخول المساعدات لسكان قطاع غزة في ظل احتياجات القطاع الكبيرة.

وطالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بوقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة لأسباب إنسانية في ظل مأساوية الوضع في القطاع.

كما دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على ضرورة تأمين المواد الغذائية والوقود لقطاع غزة بدون أي عوائق.

وندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بالوضع الذي يعيشه سكان الضفة الغربية، قائلًا إن سكان الضفة يعانون حاليا أسوء من أي وقت مضى.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، من توسع الحرب في قطاع غزة، قائلًا إن الحرب فيروس يسعى للتوسع والصراع الحالي نار قادرة على التهام المنطقة.

