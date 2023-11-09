أردوغان: الدول التي تتحدث عن الحريات صامتة الآن تجاه مجازر إسرائيل

مصراوي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف الرئيس التركي، أننا أرسلنا 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونستعد لإرسال باخرتين، موضحا بأنه يجب علينا التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع الرئيس التركي، أن الأطفال والنساء يقتلون في غزة وقادة العالم صامتون، قائلا "إن لم نتحدث الآن فمتى سوف نتحدث".

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن أن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهداف عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.