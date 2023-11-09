نيويورك تايمز: مناقشات لإطلاق حماس 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة 3 أيام

مصراوي

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر مطلعة، وجود مناقشات لإطلاق حماس رهائن منهم أمريكيون مقابل توقف قصير للعملية الإسرائيلية على غزة.

وقالت الصحيفة، إن التفاوض يجري على إطلاق حماس نحو 15 رهينة ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام، مضيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعد بتسهيل تفاوض الإفراج عن الرهائن.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن قطر تلعب دورا في الوساطة كما فعلت في عمليتين سابقتين للإفراج عن الرهائن.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن أن الاحتلال قصف 8 مستشفيات بشكل مباشر خلال الأيام الثلاثة الماضية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن الاحتلال تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بداية العدوان و60 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المباشر للمدارس، موضحا أن استباحة الاحتلال للمستشفيات بالقصف وجعلها أهداف عسكرية جريمة حرب.

وتابع المكتب الإعلامي، أن الاحتلال قصف الليلة الماضية ساحة مستشفى الشفاء بقذيفة مدفعية وقصف بوابة مستشفى النصر، مشيرا إلى أن 255 ألف نازح في مدارس الأونروا في غزة والشمال والوكالة تتركهم منذ شهر بلا مأوى.