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مستشفى العودة بغزة: أغلقنا أقسام العمليات والأشعة ونكتفي بالخدمات الطارئة بعد نفاد الوقود

11:07 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

مستشفى العودة بغزة

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مصراوي

أعلن مدير مستشفى العودة في غزة، اليوم الأربعاء، إغلاق أقسام العمليات والأشعة، مشيرا إلى أنهم يكتفون حاليا بتقديم الخدمات الطارئة بعد نفاد الوقود.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم الأربعاء، أن نقص الوقود في غزة تسبب في توقف محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر انتشار أمراض معدية بسبب تلوث المياه

كما أوضحت أن اتجاهات المرض الحالية في القطاع مثيرة للقلق بشكل كبير، حيث تم الإبلاغ منذ منتصف أكتوبر عن أكثر من 33 ألفا وخمسمائة حالة إصابة بالإسهال في غزة أكثر من نصفهم من الأطفال تحت الخامسة

وشددت الصحة العالمية على أن الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة في غزة مثل مرضى السرطان معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى.

مستشفى العودة غزة الوقود الصحة العالمية طوفان الأقصى

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