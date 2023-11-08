الخارجية الإيرانية: الإبادة التي ينفذها الاحتلال بغزة حطمت الرقم القياسي لـ"هتلر" وداعش

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن الإبادة الجماعية التي يمارسها النظام الصهيوني ضد أطفال ونساء غزة، حطمت الرقم القياسي لهتلر وتنظيم الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة إلى 10569 شهيدًا، بينهم 4324 طفلًا.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال أمس الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق قطاع غزة بالكامل، ويحاصر حركة حماس في كل مكان.

وأكد على أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من "قتل" بعض قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خلال العمليات.