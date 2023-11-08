الخارجية الأردنية: حماس فكرة والفكرة لا تنتهي

مصراوي

قال وزير الخارجية الأردني، إن المملكة الأردنية ترفض أي حديث أو سيناريوهات يتحدث بها البعض عن مرحلة ما بعد غزة وانتهاء الحرب عليها.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "نرفض أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية".

وأكد وزير خارجية الأردن: " حماس فكرة والفكرة لا تنتهي، ومن يريد وضعاً مغايراً عليه أن يلبي حاجات وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى أنّ أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه باتجاه الأردن، هو بمثابة إعلان حرب على الأردن سنتصدى له بكل قوة".

وأشار وزير الخارجية الأردني: "خيار التهجير الذي طرحته إسرائيل بداية الحرب فشل، ولم يجد قبولاً ليس فقط من مصر والأردن والفلسطينيين بل من كل العالم".