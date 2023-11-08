نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن

مصراوي

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، أشار اليوم الأربعاء إلى أن الاحتلال هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى المدنيين بالمدنيين والنساء بالنساء، والأطفال بالأطفال، والمقاتلين بالمقاتلين.

وتابع المتحدث باسم كتائب القسام، خلال كلمة له اليوم الأربعاء، أن "الاحتلال أفشل قبل أيام عملية الإفراج عن 12 من الأسرى والمحتجزين لدينا".

سبق وأن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تشترط الإفراج عن عشرات الأسرى دون شروط مسبقة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.