البيت الأبيض: الحكم في غزة سيكون للفلسطينيين بعد انتهاء العملية الإسرائيلية

مصراوي

قال البيت الأبيض، إن أكثر من 80 شاحنة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتابع البيت الأبيض: "نعتبر أن نظام الحكم في غزة سيكون بيد الفلسطينيين عقب انتهاء العملية الإسرائيلية".

وأكد البيت الأبيض: "نناقش مع الإسرائيليين بشكل مستمر الدعوة لعمليات وقف إطلاق النار في غزة".

وأشار البيت الأبيض، إلى أنّ احتلال قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون حلا طويل الأمد، متابعًا أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مصرة على إعادة كل "المحتجزين" لدى حركة حماس.

وأوضح البيت الأبيض، أنّ السلطة الفلسطينية ستكون جزءا من المحادثات مع شركاء أمريكا في المنطقة بشأن مستقبل الحكم في غزة، كما أننا لسنا على اتصال بحماس ولكن شركائنا يقومون بذلك وهم يساعدوننا كثيرا بالأمر".

وتابع البيت الأبيض :"لا يوجد أي تغيير لسياستنا تجاه الجولان، ونعتقد أن لدى إسرائيل احتياجات أمنية هناك".

وفي وقت سابق اليوم، قال حث رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة بايدن على الضغط على إسرائيل لكبح عنف المستوطنين.